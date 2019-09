„Jesień w Ogrodzie 2019”. Kolejna edycja targów w Renku [zdjęcia]

Wraz ze zbliżającą się jesienią w naszych ogrodach i domach pojawia się coraz więcej nowych roślin - wrzosy, trawy i kwiaty. Dzięki kiermaszom takim jak „Jesień w ogrodzie” mamy szansę zadbać o to, by w tej porze roku nasze mieszkania i ogródki prezentowały się pięknie i kolorowo!

- Wrzesień to odpowiedni moment na zatroszczenie się o ogród - myślimy nie tylko o tym, jak zadbać o niego na nadchodzący sezon, ale również o tym, jak będzie wyglądał wiosną. To właśnie jesienią sadzimy drzewka owocowe i krzewy liściaste - mówią pasjonaci ogrodnictwa.

Podczas kiermaszu trwającego od 8 do 9 września odwiedzający mają szansę nabyć krzewy, cebulki i kwiaty do domu oraz ogrodu, ale też uzyskać porady od ogrodników na temat dbania o jesienne porządki.

Należy pamiętać, że wrzesień to najlepszy czas na sadzenie większości drzew i krzewów owocowych. Kupujemy i sadzimy rośliny, które są już pozbawione liści. Od połowy września, aż do nastania pierwszych przymrozków, możemy sadzić drzewa i krzewy liściaste z odkrytym korzeniem oraz balotowane (korzenie umieszczono w siatkach z wilgotnym torfem). Można je nadal sadzić do późnej jesieni, dopóki ziemia nie będzie zamarznięta. Iglaki z kolei da się bezpiecznie sadzić do końca września, później tylko gatunki o dużej mrozoodporności.