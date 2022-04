Już w sobotę wielka inauguracja sezonu żużlowego. Poznaliśmy składy na mecz Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Cellfast Wilki Krosno. Będzie Z/Z

W rzeczonych play-offach zdecydowanie lepsi okazali się zawodnicy z Krosna. W Gdańsku padł korzystny z ich perspektywy remis 45:45, z kolei na wyjeździe Wybrzeże przegrało różnicą dwudziestu punktów i sezon dla tego zespołu się zakończył.

Teraz nie będzie to zakończenie, a inauguracja sezonu. Dyspozycja obu zespołów jest jedną wielką niewiadomą. Na papierze zespół Cellfast Wilków Krosno jest bardzo mocny, szczególnie biorąc pod uwagę formację seniorską. Tobiasz Musielak, Mateusz Szczepaniak, Vaclav Milik i Andrzej Lebiediew to zawodnicy, których nie trzeba nikomu przedstawiać, a wartością dodaną do zespołu może być Rafał Karczmarz na pozycji U-24, który dotychczas startował w PGE Ekstralidze w Stali Gorzów i spisywał się całkiem przyzwoicie.

- Nie wracamy do tego, co było. To nowy sezon, nowe rozdanie. Nie przywiązujemy wagi do meczów z ubiegłego sezonu. Nie chcemy z nikim wyrównywać rachunków. Chcemy dobrze rozpocząć rozgrywki i już od pierwszego meczu zacząć zbierać punkty - mówi nam menedżer Wybrzeża Eryk Jóźwiak.