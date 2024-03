Żużlowcy Energi Wybrzeża Gdańsk czekają na wspólne treningi. Sezon 2024 zbliża się dużymi krokami

Energa Wybrzeże Gdańsk przed startem sezonu 2024

Podczas przedsezonowego zgrupowania w COS OPO Cetniewo we Władysławowie wśród biegaczy na dystansie 11,5 km wyróżniali się Niels-Kristian Iversen i Nicolai Klindt, a w turnieju tenisa stołowego wygrał Tom Brennan. Od połowy kwietnia 2024 roku liczyć się będzie jednak, kto i jak czuje się na motocyklu. Przygotowania do premierowych meczów idą pełną parą, bo drużyna menedżera Eryka Jóźwiaka ma plan, aby być w czołówce Speedway 2. Ekstraligi.

Jeśli ktoś się zastanawiał, po co żużlowcom wspólne zgrupowanie, to odpowiedzi na to udzielił duński kapitan Energi Wybrzeża Gdańsk.

- Każdy z nas wykonał w poprzednich tygodniach i miesiącach dużo ciężkiej pracy, ale ten wspólny wyjazd był nam bardzo potrzebny. Jestem przekonany, że w sezonie będziemy jednością na torze i w parku maszyn, a to przełoży się na dobry wynik - mówi Nicolai Klindt.