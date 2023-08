Koalicja Obywatelska w Gdańsku. Program? Obietnice? Oprócz okrzyków i antyrządowych haseł niczego się nie dowiedzieliśmy

Wielu obserwatorów zauważa, że w polityce, zwłaszcza w czasie kampanii wyborczych, emocje i retoryka czasami się zaostrzają. Ostatnio niektórzy politycy, szczególnie ci z partii Koalicji Obywatelskiej, wydają się wybierać bardziej kontrowersyjne i emocjonalne środki wyrazu, co może budzić różne reakcje wśród opinii publicznej. Również wybierają kontrowersyjnych kandydatów m.in. byłych agentów SB (Bogusław Wołoszański) czy sympatyków Rosji (Michał Kołodziejczak z Agrounii).

- Są dwa bardzo ważne aspekty. Pierwszy: Przedstawiciele KO nie mają żadnego pomysłu i programu, który są w stanie zaprezentować. Warto zaznaczyć, że oni programu wyborczego nie mają już od dwunastu lat - mówi Andrzej Jaworski, pełnomocnik PiS w Gdyni. - Jeśli przez tyle lat nie udało im się żadnego pomysłu wypracować, to tylko i wyłącznie oznacza, że teraz jeśli osiągną sukces, chociażby w senacie to dalej nie są w stanie nic zrobić, podobnie jest teraz, przecież mają większość w senacie, to i tak nie są w stanie nic sensownego wypracować dla Polski. Drugi aspekt: zamiast przedstawiać swój program, którego jeszcze raz podkreślę - nie mają, to próbują wszystko przenieść na system wiecowy, taki przypominający "wiecowanie spod budki z piwem", hałaśliwe okrzyki, wulgarne okrzyki czy otaczanie się ludźmi wątpliwej reputacji. To ma ich zdaniem zachęcić część ludzi, aby na nich zagłosowali, mam nadzieję, że to jest coś, czego Polacy nie zaakceptują.