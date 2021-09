Kolejna zmiana organizacji ruchu w okolicy Bramy Wyżynnej. Mieszkańcy skarżą się na złe oznakowanie przystanków i spore opóźnienia autobusów Kamil Kusier

15.09.2021 gdansk budowa naziemnego przejscia dla pieszych na wysokosci bramy wyzynnej. duze utrudnienia komunikacyjne na ulicach waly jagiellonskie i okopowa ( w kierunku pruszcza gdanskiego) znak drogowy ciag pieszy - droga rowerowa - mylacy fot. przemek swiderski / polska press / dziennik baltycki Przemyslaw Swiderski Zobacz galerię (45 zdjęć)

We wtorek 21 września 2021 roku od godzin porannych wprowadzone zostały kolejne zmiany w organizacji ruchu w okolicy Bramy Wyżynnej. W kierunku al. Armii Krajowej możliwy będzie skręt z ul. Okopowej z dwóch pasów ruchu, co powinno usprawnić przepustowość ulicy. Jak informuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, taka organizacja ruchu utrzyma się do końca prac, a więc do grudnia 2021 roku.