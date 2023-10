Koszykarskie derby Pomorza dla Czarnych Słupsk. Sopocki Trefl miał dobry tylko początek meczu w Ergo Arenie ZDJĘCIA

Trefl Sopot - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 21.10.2023

Ten rozpęd Czarnych przyniósł im dużo dobrego także w drugiej kwarcie. Nie mylili się w swoich sytuacjach, a Trefl odwrotnie - źle celował zza łuku mimo oszukania obrony rywali. Słupski zespół wyszedł więc na prowadzenie 39:32. I chociaż goście mieli momentami problem z opuszczeniem własnej połowy, to i tak utrzymywali przewagę punktową. A wobec bezradności w ataku Trefla, wręcz ją powiększyli do stanu 48:37. Duża w tym zasługa energii, jaką dali gracze z ławki rezerwowych.

Po trzech kwartach wiadomo więc było, że spotkanie derbowe będzie ciekawe do samego końca. Podrażniony Trefl musiał rzucić wszystko na jedną kartę, aby doskoczyć do rozpędzających się Czarnych. I prawie się to udało. Prawie, bo nerwy wzięły górę i to sopocianie zepsuli kilka akcji w decydujących minutach spotkania. Nic więc dziwnego, że kibice Trefla zaczęli opuszczać halę jeszcze przed końcową syreną.

Trefl Sopot - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 81:90 (18:18, 21:30, 24:20, 18:20)

Trefl: Musiał 5 (1x3), Varadi 21 (5), Barnes 3 (1), Best 8, Witliński 12 oraz Scruggs 8 (1), Kulikowski, Zyskowski 12 (1), van Vliet 11 (1), Tomczak 1

Czarni: Caffey 19 (3), Kohs 12 (4), Michalak 20 (1), Teague 14 (2), Griciunas 2 oraz Jankowski 6 (1), Wójcik 10 (1), Szymkiewicz 7