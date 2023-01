Kto wystąpi w ćwierćfinałach mistrzostw świata w Trójmieście? Niemcy i Norwegowie już wykupują bilety

Mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn 2023 Polska i Szwecja

Od 2 tysięcy do ponad 4,5 tysiąca kibiców zasiada w polskich halach na mecze piłki ręcznej podczas mistrzostw świata 2023. Dotyczy to grupowych spotkań, w których nie występuje reprezentacja Polski. Biało-czerwoni zaczęli z wielkimi nadziejami w katowickim Spodku. Pierwszy etap turnieju był też łatwiejszy do zaplanowania dla kibiców. Efekt był taki, że trzy spotkania z Francją, Słowenią i Arabią Saudyjską oglądało po 10 tysięcy widzów.

Schodki zaczęły się od drugiej rundy mistrzostw świata, do której nasza drużyna narodowa weszła tylko dzięki minimalnej wygranej nad Saudyjczykami, czyli zespołem półprofesjonalnym. Na trenera Patryka Rombla wylała się fala krytyki. Wziął go w obronę Tałant Dujszebajew, znany z pracy m.in w Industrii Kielce i z reprezentacją Hiszpanii. Sam sztab trenerski tłumaczył, że zespół nie udźwignął presji turnieju.