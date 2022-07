Kto z kim w play-offach? Zdunek Wybrzeże Gdańsk może "wybrać" sobie rywala w najważniejszej części rozgrywek

Jeszcze parę tygodni temu zastanawialiśmy się czy Zdunek Wybrzeże Gdańsk wygra jakikolwiek mecz w tym sezonie. Później punkt widzenia nieco się zmienił. Przyszła pierwsza wygrana, potem druga, trzecia... wreszcie doszliśmy do punktu, że gdańszczanie nie są już kandydatem do spadku, a zespołem, który może realnie namieszać w fazie play-off.

Wybrzeże przegrało pięć meczów z rzędu na początku sezonu. Po pięciu kolejkach miało zero punktów. Wszystko zmieniło się, gdy do drużyny dołączył Timo Lahti. To był punkt zwrotny. Co prawda zwycięstwa nie przyszły od razu, natomiast samo postrzeganie gdańskiej drużyny zrobiło się inne. Obudził się też Rasmus Jensen, który wszedł na niebywały wręcz poziom. W związku z tym na dwie kolejki przed końcem fazy zasadniczej podopieczni Eryka Jóźwiaka są w przyzwoitym położeniu. A nie należy zapomnieć o ciągłych problemach, czyli o kontuzjach Jakuba Jamroga, Adriana Gały, wcześniej Wiktora Trofimowa. No i przede wszystkim o zawieszeniu Wiktora Kułakowa, który był szykowany na jednego z liderów zespołu. Mimo wielu przeciwności losu Wybrzeże się nie położyło, wręcz przeciwnie.

Sytuacja w tabeli

W miniony weekend odrobione zostały zaległości. Teraz każdy zespół ma rozegranych dwanaście meczów.