Lechia Gdańsk w przerwie zimowej rozegra siedem sparingów. Plan przygotowań biało-zielonych do rundy wiosennej

Piłkarze Lechii Gdańsk do treningów wrócą we wtorek, 7 stycznia i przez pierwsze dwa dni będą przechodzili badania. Do 17 stycznia trenować będą na stadionie miejskim przy Traugutta 29, a następnego dnia wyjadą na obóz do Turcji. W Belek będą przebywali do końca stycznia.

Przed wznowieniem rozgrywek Lechia Gdańsk zaplanowała siedem meczów kontrolnych. Opócz "tradycyjnych" sparingów z Chojniczanką Chojnice w harmonogramie znalazły się także sprawdziany z wymagającymi rosyjskimi zespołami, czyli z Rubinem Kazań czy Dynamo Moskwa.

Lechia Gdańsk - plan przygotowań zimowych