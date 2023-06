Machine Gun Kelly na Open'erze. Pokusił się o kilka uwag dotyczących organizacji [ZDJĘCIA]

Machine Gun Kelly na Open'erze

Kelly z pewnością należy do najpopularniejszych ostatnio artystów, jednak może mieć to mniej wspólnego z muzyką, a więcej z jego związkiem z popularną aktorką Megan Fox.

Kiedy rozpoczął się jego koncert na głównej scenie Open'era widać było, że on i jego zespół mają mnóstwo energii i są gotowi zawładnąć festiwalem. Machine Gun w pewnym momencie występu stał na szczycie "piramidy", dzięki czemu widział cały teren festiwalu. Później powiedział do publiczności:

- Widzę ogromne pole, a na nim bardzo mało ludzi. Może powinniście więcej jeść, żeby było was więcej - zażartował

Kolejną uwagą odnośnie organizacji było położenie sceny głównej, na co kilka godzin wcześniej uwagę zwróciła też Anne Marie.

Main Stage stoi naprzeciwko zachodzącego słońca, przez co oczy artystów nieposiadający okularów przeciwsłonecznych szybko się męczą. Wpływa to też negatywnie na ich prezencję sceniczną, ze względu na ciągłe mrużenie oczu.