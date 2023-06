Open'er Festival 2023. David Kushner, Sza, Machine Gun Kelly i Mrozu [ZDJĘCIA]

Kukon na Open'erze

Los Bitchos w Gdyni

Anne Marie na Main Stage

Tłum na koncercie Mroza

Machine Gun Kelly rozczarowany festiwalem?

David Kushner na Open'erze

Kushner to amerykański piosenkarz, który stał się ulubieńcem nastolatków. Przed samym Open'erem 23-latek zagrał darmowy koncert w Gdyni. Zdobył popularność dzięki piosence, która została hitem na TikToku - "Oh, I love it and I hate it at the same time".

Kukon, Anne Marie, Mrozu, David Kushner, Machine Gun Kelly Jakub Steinborn