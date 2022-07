Magistrat odpowiada "Dziennikowi Bałtyckiemu" na zgłaszane problemy z odpadami w centrum Gdańska Maciej Naskręt

W zeszłym tygodniu informowaliśmy o poważnych kłopotach z wywozem i gromadzeniem odpadów w centrum Gdańska. Brak wiat śmietnikowych lub ich niewielki rozmiar, szczury, brak odpowiedniej liczby pojemników - to główne zastrzeżenia. Jak sobie radzić z tymi problemami? Miasto odpowiada na nasz artykuł. To, co zaskakuje, to fakt, że samorząd nie ma prawnych możliwości, by skłonić wspólnoty do budowy i rozbudowy wiat.