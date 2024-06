Sobotnie oficjalne otwarcie Majaland Gdańsk! To trzeci taki park w Polsce Andrzej Kowalski

Trzeci park Majaland w Polce zostanie oficjalnie otwarty w Gdańsku w sobotę, 29 czerwca. Będzie to jednocześnie pierwszy tematyczny park rozrywki na Pomorzu, który zaoferuje rozrywkę dla całych rodzin. Majaland w Gdańsku Osowej będzie otwarty we wszystkie dni tygodnia od 10:00 do 18:00 przez cały rok i niezależnie od pogody.