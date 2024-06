Park rozrywki dla dzieci „Jagatówka Park”, zaprasza rodziny z dziećmi do spędzenia wakacji z elfami w Jagatowie pod Gdańskiem!

Wakacje z elfami w Jagatowie

Wakacje przed nami i nie wiesz gdzie spędzić aktywnie urlop z dziećmi? Pojedź do Jagatowa pod Gdańskiem. Park rozrywki „Jagatówka Park”, posiada ogrom atrakcji dla dzieci i całych rodzin.

Najnowszym pomysłem parku są „wakacje z elfami”. Wydawać by się mogło, iż elfy to pomocnicy Świętego Mikołaja, których domeną jest okres zimowy, ale nie dla elfów z Jagatowa, bowiem te wyjechały na wakacje, aby spędzić czas z Twoimi dziećmi! Bardzo kreatywny pomysł organizatorów parku, cieszy się wyjątkowym powodzeniem. „Wakacje z Elfami” rozpoczynają się już 30 czerwca o godzinie 11:00 w „Parku Jagatówka” w Jagatowie pod Gdańskiem, przy ul. Sosnowej 1. Ceny billetów to: 35 zł. Wszystkie dzieci do 12 miesiąca życia mają wstęp bezpłatny.

Atrakcje dla dzieci i rodzin w „Parku Jagatówka”

„Park Jagatówka” posiada wiele placów zabaw dla dzieci, basenów z kulkami oraz ogrom atrakcji, które sprawią, że Twoje maluchy spędzą wyśmienity czas na kreatywnej zabawie, a Ty odpoczniesz i przyniesiesz ze sobą niezapomniane wspomnienia rodzinne, które będziesz pamiętać na lata. W programie parku rozrywki „Jagatówka Park”, zaplanowano cykl na całe wakacje, między innymi: