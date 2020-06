Matura 2020 angielski podstawa. ARKUSZ CKE, odpowiedzi. Co było na egzaminie z j. angielskiego 10.06.2020? Relacje uczniów. Znów przeciek?

Rozpoczęła się druga dzisiaj matura z języka angielskiego. Od rana w sieci krąży tez prawdopodobny temat pracy pisemnej na egzaminie na poziomie rozszerzonym. Według internautów to ochrona środowiska jest tematem tegorocznej rozprawki. Google trends to prawdzie MVP podczas #matura (...

Maturzyści, dzielący się swoimi spostrzeżeniami w mediach społecznościowych, zgodnie twierdzą, że poziom podstawowy matury z angielskiego nie należał do najtrudniejszych.

Jak poinformowała jedna z użytkowniczek twittera niewykluczone, że podobnie jak w poprzednich dniach doszło do wycieku kolejnego arkusza. Zwróciła uwagę, że frazy dotyczące angielskiego i wycieczki były wpisywane w Google już od bladego świtu.

W 2002 pracownica Zapoleksu, tj zakładu który drukował wówczas testy dla placówek oświatowych w całej Polsce, pracując przy produkcji arkuszy spisywała treść zadań testu matematyczno-przyrodniczego. Następnie samodzielnie je rozwiązała i przekazała synowi, który do egzaminu podchodził w Lubiczu. Odpowiedziami uzyskanymi od matki podzielił się z dwiema koleżankami.

W 2018 roku doszło do wycieku zadań z języka polskiego - także na egzaminie gimnazjalnym. Wówczas temat wypracowania uczniowie opublikowali na Twitterze na 20 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

W 2009 za wyciekiem stały dyrektorka i woźna jednego ze stołecznych gimnazjów. Okazało się, że dyrektorka szkoły otworzyła arkusz testu dzień przed terminem. I choć CKE nie była w stanie ustalić, ilu uczniów miało dostęp do zadań, egzamin musiała powtórzyć cała szkoła.

W tym artykule 10.06.2020 r. PO GODZ. 14 znajdziecie arkusz CKE i odpowiedzi do egzaminu z j. angielskiego na poziomie podstawowym ⇓

Matura 2020. Język angielski - z czego składa się egzamin?

Jak co roku pierwsze trzy zagadnienia to zadania słuchowe. Na podstawie 2-3 nagrań trzeba zaznaczyć poprawną odpowiedź. Co istotne, z reguły pytania te dotyczą semantyki danego tekstu, dlatego ważne jest skupienie się podczas odsłuchiwania nagrań.