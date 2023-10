MEVO już nie będzie bezpłatne. Kolejny etap testowania roweru metropolitalnego

Aby kontynuować korzystanie z systemu, konieczne jest zaktualizowanie zainstalowanej aplikacji mobilnej oraz zaakceptowanie nowych warunków regulaminu. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się komunikat o potrzebie odświeżenia subskrypcji. Wtedy należy przypiąć aktywną kartę płatniczą i wykonać transakcję na przykład na kwotę 10 zł. Opłata inicjacyjna zostanie przekierowana do wirtualnego portfela.

- Od kilku dni hiszpański operator spełnia kluczowe warunki kontraktu, dbając, by poziom dostępności rowerów w godzinach porannych przekraczał 90% floty. W dniu wczorajszym poziom dostępności wynosił 98%, dziś jest to 99%, zatem nadszedł czas, by przetestować aplikację i system IT pod względem ograniczeń czasowych, naliczania Pay As You Go i opłaty rejestracyjnej. Pozwoli to również na szybsze i dokładniejsze zweryfikowanie użytkownika. Jednocześnie przyczyni się do zabezpieczenia poboru ewentualnej opłaty w przypadku zaparkowania roweru poza stacją postoju Mevo - mówi Dagmara Kleczewska, kierownik projektu Mevo.