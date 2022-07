Mocno osłabione Zdunek Wybrzeże jedzie do Krosna. Tylko cud uchroni gdańszczan przed rywalizacją z Polonią Bydgoszcz w play-off

Teoretycznie jest to mecz, który może dać awans na piąte miejsce w tabeli, co pozwoli uniknąć Polonii Bydgoszcz w pierwszej rundzie play-off. Jednak patrząc na osłabienia w zespole Zdunek Wybrzeża Gdańsk trudno spodziewać się cudów. I to nawet w sytuacji, gdy Cellfast Wilki Krosno również przystąpią do sobotniej rywalizacji osłabieni.

Wiadomo, że do Krosna nie uda się Adrian Gała, dla którego sezon 2022 już się zakończył. Kontuzja odniesiona w miniony weekend okazała się zbyt poważna, konieczna jest operacja, co wiąże się z długą przerwą w startach. W związku z tym kolejną szansę dostanie Piotr Gryszpiński. Nie wiadomo też co z Jakubem Jamrogiem, ale trudno sobie wyobrazić, by miał nagle wskoczyć do składu, skoro jeszcze kilka dni temu odczuwał dyskomfort, gdy jechał indywidualnie po torze.

Gospodarze sobotniego spotkania też będą osłabieni, ponieważ jeden z ich liderów Andrzej Lebiediew też musiał poddać się zabiegowi. Jednak w przypadku Łotysza prognozy są optymistyczne i ma wrócić na play-offy.