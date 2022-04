Najdroższe ubezpieczenia OC. W pierwszej trójce Gdańsk i Elbląg. Tu kierowcy płacą więcej niż w stolicy

Wyhamowuje nie tylko średnia ilość wypadków na polskich drogach. Hamują również spadki cen ubezpieczeń OC. Ceny w jednej trzeciej województw poszły w górę, a młodzi kierowcy już płacą za OC więcej niż rok temu. Komu jeszcze zagrażają podwyżki, a kto się przed nimi uchronił?

Nowy raport multiagencji Punkta pokazuje, jak kształtowały się ceny w województwach i poszczególnych miastach w pierwszym kwartale 2022, ale sygnalizuje też kierunkowe trendy na rynku ubezpieczeń motoryzacyjnych.

Ogólnopolska średnia cena składki OC spadła do 542 zł, czyli o kolejne 6 procent (37 zł mniej) w stosunku do tego samego kwartału poprzedniego roku. Sumarycznie, OC w miastach wojewódzkich spadło o 4,9 proc. ale… w aż 6 na 16 województw ceny OC w minionym kwartale poszły do góry.

Wyhamowanie jest wyraźnie widoczne, bo spadki średnich cen są dużo niższe niż w poprzednich dwóch latach.