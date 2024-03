Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Uroczystości w Gdańsku

- Narodowy Dzień Pamięci Wyklętych obchodzimy już po raz czternasty - mówił dr Marek Szymaniak, dyrektor IPN w Gdańsku. - To, to święto w trakcie którego przywracamy nie tylko pamięć o bohaterach tego pięknego zrywu niepodległościowego, tego sprzeciwu przeciwko reżimowi komunistycznemu, ale również to dzień, w którym zaświadczamy o tym, że tożsamościowa, niepodległościowa wizja funkcjonowania naszej Ojczyzny jest nam, tak samo jak im Żołnierzom Wyklętym bardzo bliska i zaświadczamy o tym, że nigdy z niej nie zrezygnujemy. Cześć i chwała Bohaterom!