Poznaj Gdańsk: kolejny sezon z Lokalnymi Przewodnikami i Przewodniczkami – nowa dzielnica dołącza do projektu

Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki to projekt tworzony przez mieszkańców i mieszkanki Gdańska, którzy oprowadzają po dobrze znanych sobie dzielnicach innych gdańszczan, gdańszczanki oraz „przyjezdnych”, ciekawych nieoczywistych szlaków i miejsc. Przewodnikami i przewodniczkami są entuzjaści, którzy stale poszerzają swoją wiedzę, a latem bezpłatnie oprowadzają ścieżkami, jakich na próżno szukać w standardowych, turystycznych przewodnikach. Każdy z Lokalnych Przewodników i Przewodniczek ma swoją unikatową trasę zwiedzania, która najbliższa jest ich osobistym zainteresowaniom: architekturze, przyrodzie, historii codzienności. Spacery umożliwiają poznawanie miasta od zupełnie innej strony. Bywa, że historie opowiadane przez Lokalnego Przewodnika lub Przewodniczkę zaskakują najstarszych mieszkańców danej dzielnicy. Turyści doceniają z kolei zwiedzanie nieoczywistymi trasami, dzięki którym zaglądają na podwórka, do kamienic i miejsc często niedostępnych dla osób „z zewnątrz” oraz poznają klimat charakterystyczny dla danej części miasta.

W tym roku do projektu dołącza nowa, ósma już dzielnica – Aniołki. Rozłożone na wzgórzach, z niepowtarzalnymi widokami na Gdańsk i Zatokę, łączą elementy dawnych nekropolii z ciekawą zabudową z XIX i XX wieku oraz cennymi założeniami parkowymi. To tutaj - przeszło 250 lat temu - powstała najstarsza w Polsce i zachowana do dzisiaj, czterorzędowa aleja śródmiejska, zwana Wielką Aleją Lipową. Pomimo swojej centralnej lokalizacji, Aniołki są jedną z najmniej znanych dzielnic Gdańska. Dzięki Lokalnym Przewodnikom i Przewodniczkom, mieszkańcy i mieszkanki będą mieli okazję odkryć tę część miasta i poznać jej tajemnice. Pierwszy, otwarty spacer po Aniołkach z nowymi Przewodnikami i Przewodniczkami w czwartek, 30 czerwca o godzinie 17:30. Start przy czołgu - pomniku w okolicy Alei Zwycięstwa 10 w Gdańsku.

- Wspólny spacer inaugurujący to jedyna okazja do poznania wszystkich nowych Lokalnych Przewodników i Przewodniczek na Aniołkach. To 12 osób, które po wiosennych wykładach zdecydowały się podzielić swoimi subiektywnymi opowieściami o dzielnicy. Każda trasa jest inna, oparta na indywidualnym wyborze tematu, historii, osobistych wspomnieniach, znalezionych archiwaliach. Mam nadzieje, że ten pierwszy wspólny spacer zachęci do odkrywania Aniołków z poznanymi Przewodnikami i Przewodniczkami podczas ich indywidulanych spacerów, a także do odwiedzenia pozostałych siedmiu dzielnic – mówi Barbara Sroka, koordynatorka projektu Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki.