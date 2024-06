Naturalne, lokalnie i z pasji. Tak powstają „Sery zagrodowe Statkiewiczówka” w Swołowie

Nie mają sobie równych. Ich największą zaletą jest surowiec – zdrowe, dobre i świeże krowie mleko od pobliskiego dostawcy oraz lokalne zioła. Zapał do pracy i serce wkładane w cały proces, okazały się przepisem na sukces. Po te produkty wracają turyści z całej Polski, a to najlepsza rekomendacja. Mowa o "Serach zagrodowych - Statkiewiczówka", które powstają w Swołowie.

"Kraina w kratę"

A może by tak na jedną z wakacyjnych wycieczek, wybrać się do Swołowa? To malownicza wieś nazwana stolicą „Krainy w kratę”. Miejsce, które zachwyca. Nie tylko architekturą, ale niesamowitą serdecznością, gościnnością, bo ludzie tworzą tu klimat.

Od samego progu uśmiech pani Edyty zwiastuje niesamowitą przygodę. Pracownia otoczona jest przepiękną przyrodą. Swołowo to po prostu magiczna kraina. W otoczeniu czworobocznych zagród bogatych chłopów pomorskich, narodził się pomysł produkcji serów.