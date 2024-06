Rozbój w biały dzień na Skwerze Heweliusza w Gdańsku. 40-latkowi grozi ponad 20 lat więzienia

Rozbój w biały dzień na Skwerze Heweliusza

Zdarzenie miało miejsce w sobotę, 16 czerwca o godzinie 11:00. Funkcjonariusze z komisariatu na Śródmieściu otrzymali zgłoszenie, że na Skwerze Heweliusza doszło do rozboju . Według relacji pokrzywdzonego nieznany sprawca podszedł do niego, uderzył go w twarz, a następnie ukradł mu telefon komórkowy warty tysiąc złotych i uciekł .

ZOBACZ TAKŻE: Skandal podczas publicznego przetargu w Gdyni. Przyłapano mężczyznę na wyłudzeniu łapówki na 150 tys. zł

Podejrzany trafił do policyjnego aresztu. Został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty za rozbój w warunkach powrotu do przestępstwa. Do sądu wpłynął wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec 40-latka.

Za rozbój warunkach powrotu do przestępstwa grozi do ponad 22 lata więzienia.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź "Dziennik Bałtycki" codziennie. Obserwuj dziennikbaltycki.pl!