Nocne obrady na torach. Nagranie z Gdańska podbija internet Andrzej Kowalski

Co mają wspólnego jelenie z lisami? Najwyraźniej to, że można je spotkać na torach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. PKM opublikowało na profilu swoich mediów społecznościowych nagranie z niecodziennego, nocnego spotkania jelenia z dwoma lisami. I wygląda to naprawdę niebywale, ponieważ zwierzęta są bardziej zaaferowane kamerą niż sobą nawzajem.