Trójmiasto ma swoją gwiazdkę Michelin! Otrzymała ją restauracja z Gdańska

Przewodnik Michelin Polska nagrodzi gwiazdką restaurację Arco by Paco Perez w Gdańsku. To historyczny moment, ponieważ Trójmiasto nigdy jeszcze nie mogło się pochwalić tym wyróżnieniem. W czwartek, 20 czerwca, opublikowano informacje o rekomendacji przyznanej przez Przewodnik Michelin Polska, który po raz pierwszy uwzględnił restauracje z województwa pomorskiego.

Restauracja Arco by Paco Perez mieści się w budynku Olivia Star na 33. piętrze. Paco Perez, patron lokalu, ma na swoim koncie już siedem gwiazdek Michelina w różnych częściach Europy.

- Z wielką radością i satysfakcją przyjąłem wiadomość, że Pomorze wraz z Gdańskiem to kolejny - czwarty już - polski region, który uzyskał pozytywną opinię inspektorów słynnego przewodnika Michelin i tym samym dołączył do elitarnego grona najlepszych światowych destynacji kulinarnych. Polska słynie ze swojej gościnności, a kulinaria stanowią bardzo ważny element naszej kultury narodowej. Tym bardziej cieszy mnie, że wysoki poziom oferty polskich smaków został doceniony i uzyskał rekomendację tej prestiżowej kapituły. Do tej pory wyróżnionych zostało 49 polskich restauracji z Warszawy, Krakowa i Poznania. Dzisiaj lista restauracji liczy prawie 80. Serdecznie gratuluję restauratorom i jednocześnie, jako prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, jestem ogromnie dumny z tego osiągniecia. Oznacza ono bowiem, że Polska wpisuje się doskonale w najnowsze światowe trendy kulinarne i potwierdza, że nasz kraj jest wspaniałym kierunkiem podróży - mówi Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.