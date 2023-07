O rozwoju Kaszub i Kociewa. I Kaszubsko-Kociewski Kongres Samorządowy – "Rozwój Pomorza" już w sobotę 22 lipca!

- To szczególny region, który pokazuje, że przywiązanie do tradycyjnych wartości, tradycyjnej tożsamości można łączyć z dynamicznym rozwojem - mówił Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, poseł na Sejm RP. - To tutaj rejestrowanych jest mnóstwo firm, to tutaj praktycznie nie ma bezrobocia i tutaj również mamy biegun wzrostu demograficznego. W gminach, np. w powiecie kartuskim i kościerskim nie mamy tego problemu, który już niestety występuje w całej Polsce. Tu jest wzrost demograficzny, tu jest więcej dzieci, ale to powoduje również problemy dobrego gatunku. Potrzeba coraz więcej szkół, potrzeba coraz więcej sal gimnastycznych, przedszkoli i tego wszystkiego, co związane jest z szeroko pojętym obszarem edukacji. I z pomocą wkroczył tutaj polski rząd.