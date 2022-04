Oceny gdańskich żużlowców za mecz w Bydgoszczy. Jeden lider to za mało. Co się dzieje z Rasmusem Jensenem?

Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 52:38

Wiktor Trofimow - 6+1 (2,2,1*,1,0,-).

Początek zawodów miał pozytywny, ale później chyba przekombinował z ustawieniami motocykla i był znacznie wolniejszy. Niemniej, jeśli jako zawodnik U-24 w każdym meczu będzie przywoził te 6-9 punktów, nikt nie powinien narzekać.

Ocena: 3.

Adrian Gała - 9+1 (2*,2,2,0,2,1,1).

Strasznie nierówny jest na początku sezonu. Potrafi wygrać podwójnie, zaprezentować ponadprzeciętne umiejętności, by w kolejnym wyścigu przyjechać na końcu stawki. W Bydgoszczy właśnie tak to wyglądało. Czegoś mu brakuje, by ustabilizować formę.

Ocena: 3+.

Rasmus Jensen 5+2 (1*,2,1*,1,d,-).

Trudno powiedzieć, co dzieje się z Duńczykiem. W zawodach indywidualnych radzi sobie dobrze, a w polskiej lidze jest cieniem zawodnika. W Bydgoszczy zaczął nieźle, pokazał prędkość w swoich dwóch pierwszych wyścigach, jednak później nawiązał do poziomu sprzed tygodnia.

Ocena: 2.

Jakub Jamróg - 15+1 (3,1*,1,2,3,3,2).