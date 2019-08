Od Bena Frosta do Pussy Riot: półmetek muzycznej części Solidarity of Arts 2019

Gdański występ był raczej spektaklem niż koncertem, ponieważ Pussy Riot nie są tradycyjnie pojętym zespołem, który pisze piosenki, nagrywa albumy w studio i później te albumy promuje koncertami. To, co można było zobaczyć w klubie B90, było steatralizowaną historią grupy, a występ przypominał zarejestrowane na wideo rzeczywiste, polityczne performansy Pussy Riot.

Punkowo-feministyczny zespół zdobył światowy rozgłos wdzierając się w lutym 2012 r. do prawosławnej katedry w Moskwie i wykonując w niej prześmiewczą modlitwę piętnującą bliskie związki autorytarnej władzy Władimira Putina z hierarchią cerkiewną. Trzy członkinie zespołu zostały aresztowane i skazane na dwuletnie kary kolonii karnej za "chuliganizm". Po wielomiesięcznych protestach światowej opinii publicznej zostały zwolnione po odbyciu ponad połowy kary. Dziewczyny nie zaprzestały walki z reżymem - w kraju i poza jego granicami nadal protestują przeciwko ideologii i praktyce rządzenia obecnego przywódcy Rosji.

W przypadku innych artystów, którzy dotychczas zagrali na dwóch pierwszych dniach Solidarity of Arts odwaga w większym stopniu lub całkowicie dotyczyła muzyki.

To nie był koncert, to nie była konwencjonalnie pojęta sztuka, raczej bardzo mocny i niezwykle czytelny także dla polskich odbiorców manifest polityczny.

Muzyczna akcja w ramach Solidarity of Arts na sobotę i niedzielę przenosi się do budynku Europejskiego Centrum Solidarności. W sobotę o godz. 21 Orkiestra Okrągłego Stołu pod wodzą Mikołaja Trzaski i od północy do 6 rano "Sleep Concert" Roberta Richa, czyli elektroniczny występ dla śpiącej publiczności.

Ostatni muzyczny akcent tegorocznego festiwalu to niedzielny występ o godz. 21 rapera donGuralesko wykonującego słynny esej historyka Timothy'ego Snydera "O tyranii". Będzie odważnie!