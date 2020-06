Od kiedy otwarcie kin? W multipleksach filmów nadal nie obejrzymy! To przez restrykcje czy repertuar? Reaktywację zapowiadają kina studyjne

- O planowanej dacie otwarcia poszczególnych kin będziemy informować. Do ponownego otwarcia naszych multipleksów podchodzimy ze spokojem i chcemy być do tego jak najlepiej przygotowani, ponieważ bezpieczeństwo naszych widzów i pracowników jest dla nas absolutnym priorytetem. Do wytycznych sanitarnych oczywiście będziemy się bezwzględnie stosowali – napisał nam Paweł Świst, prezes sieci kin Multikino.

Zgodnie z ogłoszonymi wytycznymi, widzowie w kinach będą musieli zasłaniać usta i nos. Widownie będą mogły być wypełnione jedynie w połowie. Uczestnicy seansów będą oglądali filmy rozdzieleni pustym kinowym fotelem. To nie będzie dotyczyło opiekunów dzieci w wieku poniżej 13. roku życia i osób niepełnosprawnych , a także osób, które na co dzień ze sobą mieszkają. Ten punkt w wytycznych budzi poważne wątpliwości, bo jak pracownicy kin mieliby weryfikować, czy para, która wybrała się na film, mieszka razem?

Pojawiają się też pytania, czy jest sens rozdzielać tych, którzy – choć nie mieszkają razem - do kina przyszli na randkę.

Ministerstwo zaleca też kinom powołanie koordynatora ds. zdrowotnych. To może być pracownik kina albo osoba specjalnie zatrudniona na to stanowisko. Przy wejściach do kina oraz do kinowej toalety, powinny pojawić się środki do dezynfekcji rąk

Na terenie kina będzie możliwa sprzedaż artykułów spożywczych np. popcornu czy napojów. Sprzedaż ma być prowadzona w przyłbicach i tylko przez osoby pracujące na tym stanowisku. Ministerstwo zaleca też, aby widzowie podawali swoje dane kontaktowe (np. w trakcie zakupu biletów on-line) na wypadek stwierdzenia u któregoś z nich zakażenia. Taka informacja pomoże ustalić osoby, które mogły mieć kontakt z zakażonym.

Kolejki do kas mają zostać zorganizowane z zachowaniem dystansu społecznego. Przedstawiciele kin proszą ministerstwo o doprecyzowanie (w przypadku basenów wprowadzono wymóg dwumetrowej odległości, co do kin to nie zostało jasno podane).