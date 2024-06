Miasto Gdańsk apeluje: nie bądźmy obojętni wobec osób w bezdomności! Sprawdź, jak możesz pomóc

- To ważne, aby nie być obojętnym na potrzeby drugiego człowieka - mówi Robert Klimczak, kierownik Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR w Gdańsku. - Zgłoszenie do służb pomocowych może uratować życie i zdrowie ludzkie. Dlatego sprawdzamy każdy sygnał, który przekazują nam mieszkanki, mieszkańcy. To współdziałanie, społeczna empatia są cenne także podczas wakacji. Mamy pełne ręce pracy i ogromną satysfakcję, jeśli uda się komuś realnie pomóc.