Od piątku będzie można już korzystać z urządzeń FALA w Trójmieście. Ale są pewne wyjątki

Urządzenia Systemu FALA to tzw. falomaty i czytniki kart. Służą one do zakupu biletów elektronicznych zarówno przez osoby posiadające konto w FALI, jak i bez takowego.

FALA już w komunikacji miejskiej. Jak kupić bilet?

- Mniej więcej na środku pojazdu znajdziemy falomat, czyli biletomat Systemu FALA. Wybieramy na ekranie bilety, które chcemy kupić, zatwierdzamy transakcję i płacimy, zbliżając kartę płatniczą lub Kartę FALA do ulokowanego w dolnej części falomatu terminala płatniczego. Cała operacja zapisuje się w Systemie FALA, a w przypadku kontroli przykładamy jedynie użytą przy zakupie kartę do urządzenia kontrolera – wyjaśnia Radomir Matczak, prezes spółki InnoBaltica.

Inny wariant podróży to zakup biletu przez zbliżenie Karty FALA lub karty płatniczej do jednego z czytników, czyli mniejszych urządzeń zainstalowanych przy drzwiach pojazdów. Każdy pasażer korzystający z tej opcji zakupi automatycznie bilet jednoprzejazdowy. Obowiązuje przy tym wyłącznie sygnalizowanie startu podróży (check-in) bez konieczności zgłaszania jej zakończenia (check-out). Przyłożenie Karty FALA lub płatniczej do czytnika jest tożsame z kupnem biletu, co potwierdzi komunikat o rozpoczęciu podróży na ekranie.