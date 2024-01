Testy falomatów w komunikacji miejskiej. Innobaltica ostrzega przed zbliżaniem kart płatniczych Daniel Nawrocki

Falomaty, które mają służyć do zakupu biletu w komunikacji miejskiej, są już odfoliowane, a ich ekrany są włączone. Jak informuje spółka Innobaltica, wynika to z przygotowania falomatów i czytników zamontowanych w pojazdach komunikacji miejskiej do testowej eksploatacji, jednak pojawił się jeden problem. Aktualnie nie można w nich kupować biletów, lecz urządzenie może pobrać opłatę z waszego konta bankowego. Innobaltica ostrzega - nie zbliżaj karty płatniczej do falomatu.