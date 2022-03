Odcinek ulicy Strajku Dokerów w Gdańsku został zamknięty. Taka organizacja ruchu utrzyma się przez około 3 tygodnie

Zmiana w organizacji ruchu na ul. Strajku Dokerów - 14.03.2022 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska podaje, że od 14 marca zostanie zamknięty dla ruchu odcinek ulicy Strajku Dokerów (od nr 19 w kierunku ul. Góreckiego).

- Zamknięty dotychczas fragment tej ulicy od strony ul. Wilków Morskich zostanie udostępniony dla ruchu - informuje Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. -Taka organizacja ruchu utrzyma się przez co najmniej 3 tygodnie.

DRMG

Z uwagi na warunki atmosferyczne termin wprowadzenia zmian może ulec zmianie.

Zamknięcie odcinka ul. Strajku Dokerów jest związane z rewitalizacją ulic Nowego Portu. Projekt zakłada przebudowę ulic Góreckiego o długości około 350 m (od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Oliwską), 200-metrowego odcinka ul. Strajku Dokerów (od skrzyżowania ul. Góreckiego do skrzyżowania z ul. Wilków Morskich) oraz fragmentu ulicy Wilków Morskich o długości 250 m (od skrzyżowania z ul. Oliwską do skrzyżowania z ul. Wolności). Poza remontem nawierzchni w planie jest montaż miejskiego monitoringu.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. Koszt inwestycji to około 8,6 mln zł. Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowo inwestycja miała zakończyć się w listopadzie 2021 roku. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska podkreślała na początku, że ze względu na pandemię termin może ulec przesunięciu.