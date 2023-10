Opóźniona przebudowa ulicy Ogarnej w Gdańsku, remont ma się zakończyć w kwietniu 2024 roku. Widać jednak efekty prac

Pół roku mają jeszcze potrwać prace przy przebudowie ul. Ogarnej w Gdańsku. Inwestycja za 15,5 mln zł miała być gotowa w kwietniu tego roku. Jednak widać już pierwsze efekty prac.

Historia

Ulica Ogarna znajduje się na Głównym Mieście i jest równoległą ulicą na północ od Podwala Przedmiejskiego. Dzisiaj Ogarna ma nieco ponad pół kilometra długości. W 1336 roku zwana była „platea Braseatorum”, czyli ulicą Browarniczą. To było istne zagłębie browarników, ponieważ w 1416 roku mieszkały przy niej aż 73 osoby trudniące się produkcją piwa.

Co ciekawe, w 1378 roku, mieszkańcy Gdańska nazwali ją „platea Canum”, czyli Psią. Zatem nazw Browarnicza i Psia używano równolegle. Tuż po „wyzwoleniu” Gdańska w 1945 za wnioskiem Mariana Pelczara, wspomniana półkilometrowa droga otrzymała miano ul. Ogarnej.

Po odbudowie w latach 40. i 50. ulica była brukowana i przybrała charakter mieszkaniowy. Dopiero po 1970 r. postanowiono wykonać na niej asfalt jako dowód na rozwój miasta. W tamtym czasie zwyczajnie wyściełano asfalt na bruk.

W domu przy ul. Ogarnej urodził się jeden z najwybitniejszych uczonych gdańska, fizyk Daniel Fahrenheit, twórca skali Fahrenheita stosowanej do dzisiaj głównie w Wielkiej Brytanii i USA. Rodzinny dom uczonego nie uniknął zniszczeń wojennych, jednak został odbudowany i dzisiaj przy wejściu wisi tablica w kształcie termometru, upamiętniająca gdańskiego fizyka.

Przebudowa

Wróćmy do współczesności. Miasto Gdańsk od wielu lat prowadzi działania mające przywrócić dawną świetność ulic w centrum Gdańska. Przykład? Choćby ul. Św.Ducha. Podobnymi pracami została objęta ul. Ogarna. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach programu „Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta”. Niestety, przebudowana ulica będzie mniej przyjazna dla jadących tamtędy rowerzystów. Droga stanowiła świetną alternatywę dla zatłoczonej ul. Długiej. Docelowo jezdnia zostanie pokryta starobrukiem - to wymóg narzucony przez konserwatora. Nie pojawią się także udogodnienia dla rowerzystów w postaci szlifowanej, tak jak ma to miejsce na początku ulicy.

Ulica Ogarna jest przebudowana na odcinku od Krowiej Bramy nad Motławą do ul. Garbary, a jej układ będzie nawiązywał do historycznego przebiegu. Ponadto na ul. Ogarnej pojawi się stylizowane oświetlenie i ławki. Jezdnia będzie pokryta starobrukiem, natomiast chodniki płytą betonową. Droga zyska odwodnienie, przebudowane zostaną sieci podziemne, w tym sieć wodociągowa i kanalizacja deszczowa.

Zadanie jest koordynowane przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska (DRMG) i spółkę Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna. Umowę na realizację podpisano z firmą Budowlano-Drogową „PRASBET. Koszt prac to niecałe 15,5 mln złotych. Koniec robót przewidziano przewidziano pierwotnie na kwiecień 2023 r.

Opóźnienie

Tego terminu nie udało się utrzymać wykonawcy i inwestorowi. Na placu przebudowy ul. Ogarnej natrafiono na kolizję sieci sanitarnych i teletechnicznych. Obecnie trwa opracowywanie rozwiązań zamiennych, które umożliwią dalsze prowadzenie robót - poinformowała na swoich stronach DRMG.

Wykonawca, podczas prac ziemnych i sieciowych, co jakiś czas natrafia na pozostałości budynków, które nie przetrwały wojny, co dodatkowo wpływa na postęp prac. Z inwestycją wiążą się spore niedogodności. Nie dość, że utrudniony jest dojazd dla mieszkańców do wielu kamienic w centrum miasta, to na dodatek często lokatorzy budynków nie mogą odnaleźć koszy na śmieci, czy po prostu muszą chodzić po placu budowy.

Widać efekty

Jeśli dzisiaj chętni wybiorą się w rejon Bramy Krowiej, zobaczą efekt prac prowadzonych przez wykonawcę. Zakończono tam roboty sieciowe i wykonano już nawierzchnię drogi i chodniki. Całość prezentuje się dobrze. Ustawiono latarnie, które po zmierzchu rozświetlają ulicę. Prace budowlane prowadzone są w rejonie ul. Słodowników - wykonywane są tam roboty sieciowe. Z informacji jakie uzyskał „Dziennik Bałtycki” w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska prace powinny zakończyć się w kwietniu 2024 r.