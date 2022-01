Ostrzeżenie dla Pomorskiego 28.01.2022 10:43, Gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Ostrzeżenie RSO: GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY/1

Obowiązuje od: 28.01.2022 10:43 do: 28.01.2022 23:00

Zjawisko: Gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 10:32 dnia 28.01.2022 do godz. 23:00 dnia 28.01.2022

Obszar: ujście Wisły (pomorskie)

Przebieg: W związku z prognozowaną sytuacja meteorologiczną na Bałtyku, na odcinku Wisły od Tczewa do ujścia, przewiduje się wahania i wzrosty poziomów wody w strefie stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: Brak.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.