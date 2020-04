Palmiarnia w Parku Oliwskim ma już pierwsze szyby! Modernizacja rotundy zbliża się do końca [zdjęcia]

Oszklenie rotundy to trudny i czasochłonny proces, ze względu na jej nietypowy kształt. Szklane elementy palmiarni, a jest ich w sumie 420 sztuk, muszą być do siebie idealnie dopasowane. Największe z nich mają powierzchnię ok. 2,6 m2. Każda jest osobno mocowana tak, by w razie ewentualnego uszkodzenia, wymiana była łatwiejsza. Szkło mocuje się przy pomocy specjalnego, nowatorskiego systemu - tzw. rotul.