Dzień Otwarty inwestycji Oxygen Park! Osiedle wśród zieleni w południowej części Gdańska

Pierwszy etap inwestycji mieszkaniowej Oxygen Park zakończono cztery miesiące przed planowanym terminem, a mieszkańcy w marcu 2024 odebrali klucze do mieszkań. W budowie jest drugi etap inwestycji Oxygen Park realizowanej przy ul. Ofiar Grudnia 70 numer 53 i 55 w Gdańsku. Zostanie on oddany do użytkowania wiosną 2025 roku. W sobotę, 8 czerwca deweloper Monting Development zaprasza na Dzień Otwarty. Osoby zainteresowane inwestycją będą mogły obejrzeć wybrane mieszkania, a oferta etapu będącego w trakcie realizacji zostanie zaprezentowana na nowoczesnej makiecie 3D, dzięki której będzie możliwie poznanie widoku z okien z każdego mieszkania. Będzie także możliwość zwiedzanie zrealizowanych już terenów wspólnych.

- Na miejscu będą czekać nasi doradcy, którzy zaprezentują mieszkania i udzielą wszystkich niezbędnych informacji - mówi Agnieszka Kaleta, dyrektor sprzedaży i marketingu, Monting Development. - Odpowiedzą na pytania, doradzą, a także przedstawią atrakcyjne oferty. Będzie to także okazja, by skonsultować się z doradcą kredytowym. Na najmłodszych, przyszłych mieszkańców Oxygen Park będą czekały słodkie niespodzianki i letnie atrakcje.