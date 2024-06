Powstała Gdańska Deklaracja Lokatorska. Zostanie przesłana do prezydentów miast

W sobotę, 8 czerwca, przedstawiciele kilkunastu stowarzyszeń i organizacji zajmujących się prawami lokatorskimi przyjechali do Gdańska w związku z III Ogólnopolskim Zjazdem Lokatorskim. Obecna była również Pomorska Akcja Lokatorska, która głośno mówiła o potrzebach reformy.

- Już po raz trzeci spotykamy się, by wymienić się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniami związanymi z naszą wspólną walką przeciwko patologiom rynku mieszkaniowego i działalnością na rzecz prawa do mieszkania. Tym razem chcemy wykorzystać to spotkanie również do tego, by jasno określić nasze oczekiwania dotyczące przyszłości mieszkalnictwa wobec pogłębiającego się w Polsce i na świecie kryzysu mieszkaniowego - mówił przedstawiciel Pomorskiej Akcji Lokatorskiej i radny dzielnicy Przymorze Małe, Adam Szczepański.