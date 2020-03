Park Oliwski i nadmorskie parkingi w weekend będą zamknięte. Gdańsk ze stratami szacowanymi na ok. 300 mln zł z powodu epidemii koronawirusa

Wszystkie place zabaw, siłownie zewnętrzne, obiekty w zarządzie Gdańskich Nieruchomości, mają informacje by z nich nie korzystać, jeżeli jest to możliwe, są zamykane na klucz czy kłódki

W Gdańsku w weekend 28-29.03.2020 r. Park Oliwski będzie zamknięty. Zamknięte będą również parkingi turystyczne w pasie nadmorskim, a w miejscach szczególnie uczęszczanych przez mieszkańców będą mobilne tablice nawołujące do pozostania w domu. Takie decyzje podjęły władze Gdańska w związku z epidemią koronawirusa.

Poinformowali o nich zastępcy prezydent Gdańska Piotr Grzelak, Alan Aleksandrowicz oraz zastępczyni Skarbnika Miasta Emilia Kosińska. Wiceprezydent Grzelak, na początku zdalnej konferencji prasowej, poinformował, że obecnie 2518 gdańszczan przebywa na kwarantannie, a 14 z nich ma potwierdzoną obecność koronawirusa. Władze Gdańska, razem z policją, monitoruje status tych osób.

Kolejne tereny rekreacyjne będą zamykane Podczas piątkowego posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podjął decyzję o zamknięciu Parku Oliwskiego na najbliższy weekend 28-29 marca. Na cały weekend zostaje ograniczony dostęp do Parku Oruńskiego. Gdański Ośrodek Sportu zamyka wszystkie niezamknięte dotychczas boiska. Wszystkie place zabaw, zarówno w zarządzie GZDiZ i siłownie zewnętrzne, obiekty w zarządzie Gdańskich Nieruchomości, mają informacje by z nich nie korzystać, jeżeli jest to możliwe, są zamykane na klucz czy kłódki. Główny przekaz to: zostań w domu. Nie wychodź, jeśli nie jest to niezbędne, unikaj dużych skupisk ludzkich - zaapelował wiceprezydent Piotr Grzelak. - Podjęliśmy następujące decyzje, które wdrażamy na ten weekend. Z dniem dzisiejszym zamknięte zostają parkingi o charakterze turystycznym tzw. w pasie nadmorskim.

Chodzi o parkingi przy ulicy Turystycznej, Kaplicznej, na końcu alei Jana Pawła II, zatokę postojową przy alei Lecha Kaczyńskiego wzdłuż Parku Reagana i na ulicy Nowotnej na Stogach. Do niedzieli pojawią się mobilne tablice. To o miejsca, w których w zeszły weekend pojawiali się mieszkańcy Gdańska oraz Pomorza, chcemy by do nich szedł przekaz o pozostaniu w domu.

- Jeżeli przyjadą w te miejsca, będzie do nich kierowany komunikat, by zachować odstęp minimum 1,5 metra - mówił wiceprezydent Grzelak.

Od piątku, 27 marca zamknięte będą parkingi "turystyczne", wzdłuż pasa nadmorskiego: Parking przy ul. Błękitna (Jelitkowo)

Parking przy ul. Kaplicznej (Jelitkowo)

Parking przy al. Jana Pawła II na końcu przy skrzyżowaniu z ul. Czarny Dwór (Zaspa)

Parking na końcu ul. Nowotnej (Stogi)

Zatoka postojowa wzdłuż ul. Kaczyńskiego (po stronie Parku Regana)

Od piątku, 27 marca na stacjonarnych tablicach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR nadawania będzie treść „ZOSTAŃ W DOMU; NIE WYCHODŹ; MYJ RĘCE”. Od dziś do niedzieli 29 marca do godziny 18.00 w miejscach mocno uczęszczanych przez pieszych staną mobilne tablice, wyświetlające informację „ZACHOWAJ ODSTĘP MIN. 1,5 METRA” Treści wyświetlanych komunikatów są zgodnie z wytycznymi Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Tablice staną w następujących lokalizacjach: Wyspa Sobieszewska (na wjeździe)

Pętla Świętokrzyska – zbiornik Augustowska

Park Oruński – od strony ul. Raduńskiej

Pięć Wzgórz – zbiornik Świętokrzyska II

Jar Wilanowski

Jasień – zbiornik Wróbla Staw Te same tablice po weekendzie zostaną wykorzystane do informowania pasażerów komunikacji miejskiej o konieczności zachowania odpowiedniego odstępu. Od poniedziałku, 30 marca od godz. 06.00 do piątku 3 kwietnia mobilne tablice, wyświetlające powyższą treść staną w następujących lokalizacjach:

Pętla Świętokrzyska Havla

Węzeł Wrzeszcz PKP/PKS

Węzeł Gdańsk Główny – Podwale Grodzkie Władze Gdańska zwiększają częstotliwość mycia wiat przystankowych, wykorzystane do tego będą środki czystości zalecone przez sanepid. Wiceprezydent Grzelak zapowiedział też ograniczenie działania iluminacji, by w ten sposób zmniejszyć atrakcyjność niektórych miejsc turystycznych uczęszczanych przez ludzi. Wiceprezydent Grzelak poinformował też, że w piątek koło południa prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz spotkała się z wojewodą pomorskim Dariuszem Drelichem. Przekazała mu pismo dotyczące miejsc pracy.

Zwraca się o skoordynowanie działań w kwestii rozrzedzenia godzin pracy w dużych firmach, szczególnie państwowych, by nie kumulować obłożenia pojazdów. W godzinach szczytu będzie wyłożony cały miejski transport - powiedział Piotr Grzelak.

Pakiet pomocowy dla artystów Wiceprezydent Alan Aleksandrowicz odpowiedzialny za miejską politykę inwestycyjną poinformował o wsparciu środowisk kulturalnych.

- Rozprzestrzeniająca się pandemia dosięga przedstawicieli świata kultury. Przyglądamy się twórcom, którzy zależą od umów cywilno-prawnych. Opracowujemy działania ratunkowe. Jesteśmy w kontakcie z organizacjami pozarządowymi, które realizują projekty związane z kulturą. Śledzimy działania ministerstwa kultury, które dysponuje największymi środkami na wsparcie środowisk twórczych. Kultura powoli przenosi się do internetu. Wraz z marszałkiem województwa przygotowujemy ofertę kulturalną online - powiedział Alan Aleksandrowicz. Wiceprezydent poinformował, że urzędnicy gromadzą informacje o umowach cywilno-prawnych, na podstawie których najczęściej pracują artyści. Trwający konkurs grantowy na działania kulturalne nie jest wstrzymany i do końca marca powinny być znane jego wyniki. Aktualizowane są granty wieloletnie.

Podobnie, jak w przypadku przedsiębiorców, umarzamy na tych samych zasadach czynsze dla artystów w lokalach komunalnych na pierwszy miesiąc z możliwością przedłużenia na dwa kolejne miesiące. W celu umorzenia czynszów należy zwracać się indywidualnie wnioskami do Gdańskich Nieruchomości. Na najbliższej sesji Rady Miasta zostanie złożony projekt uchwały o nowelizacji uchwały o stypendiach kulturalnych, zostanie uproszczony proces ich składania. W trybie ciągłym będą one wynosić 700 tys. zł

- mówił Alan Aleksandrowicz. Miasto musi "zacisnąć pasa" Zastępca Skarbnik Miasta Emilia Kosińska poinformowała o konieczności cięcia wydatków. Straty dla budżetu miasta z powodu kryzysu szacowane są na razie na ok. 300 mln. zł.

- Rozpoczęliśmy procedurę ograniczania wydatków. To inwestycje i wydatki bieżące. Będą podlegały rygorystycznym cięciom. Dokonujemy analizy propozycji, które składają nam jednostki miejskie i wydziały urzędu. Coraz trudniej się zadłużać. Mogą być przygotowywane nowe limity wydatków bieżących - powiedziała Emilia Kosińska. - Nie wszystkie projekty będziemy mogli zrealizować w tym wymiarze co określony. Od razu po ogłoszeniu stanu epidemiologicznego pani prezydent wystąpiła do jednostek miejskich by wstrzymać się z zaciąganiem nowych zobowiązań. Odbywa się ewaluacja budżetu miasta, sprawdzamy projekty, które mogą zostać określone jako priorytetowe - dodał wiceprezydent Aleksandrowicz.

