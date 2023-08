Piłkarki AP Orlenu Gdańsk znów zagrały na remis, a Pogoń Dekpol Tczew lepsza od beniaminka z Bielska-Białej

Drużyna z Gdańska zaczęła rozgrywki od remisu u siebie z Górnikiem Łęczna, a więc aktualnym wicemistrzem Polski. To z pewnością zwiększyło apetyty w zespole prowadzonym przez trenera Tomasza Borkowskiego i AP Orlen udał się do Szczecina po zwycięstwo.

Mecz zaczął się bardzo dobrze dla gdańszczanek, bo Weronika Tarnawska przelobowała bramkarkę Pogoni. Później jednak Jolanta Siwińska sfaulowała w polu karnym Emilię Zdunek, a sama poszkodowana zamieniła „jedenastkę” na bramkę. Oba zespoły miały okazje, aby strzelić zwycięskiego gola, ale ostatecznie to spotkanie zakończyło się remisem.