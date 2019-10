Policjanci i przyjaciele uratowali nastolatkę. Udało się ja znaleźć w lesie w okolicach oliwskiego Pachołka. Była ranna i osłabiona

W miniony weekend, tuż przed godz. 21.00 policjanci z referatu interwencyjnego gdańskiej komendy odebrali zgłoszenie o tym, że w okolicy oliwskiego Pachołka młoda dziewczyna chciała popełnić samobójstwo. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce, tam spotkali zgłaszających, którzy jeszcze raz przekazali mundurowym niepokojące informacje. Funkcjonariusze nie tracąc czasu, wbiegli schodami na górę. Na szczycie Pachołka, pod wieżą widokową dziewczyny jednak nie było i policjanci zaczęli jej szukać w najbliższej okolicy. Funkcjonariuszom cały czas pomagali dwaj koledzy nastolatki, którzy co chwilę dzwonili do niej, aby jak najszybciej zlokalizować miejsce, w którym się znajduje. W trakcie ostatniej rozmowy telefonicznej głos nastolatki słabł, a jej słowa stawały się coraz mniej wyraźne.

Dziewczyna była zakrwawiona, miała liczne rany cięte dłoni i przedramion. Policjanci szybko udzielili pomocy przedmedycznej, zaczęli tamować krew. W tym samych czasie jeden z kolegów dziewczyny odciął znajdująca się na jej szyi zaciśniętą pętlę. Funkcjonariusze okryli dziewczynę kocem termicznym i powiadomili o szczegółach dyżurnego.

Karetka pogotowia była już w drodze, jednak odległość na górę, którą pieszo mieli do pokonania ratownicy (kilka tysięcy stopni), znacznie wydłużyłaby czas transportu dziewczyny do szpitala. Policjanci szybko podjęli decyzję, aby znieść nastolatkę z góry i jak najszybciej dotrzeć do ratowników.

Znowu pomogli policjantom koledzy nastolatki, którzy za pomocą policyjnych latarek oświetlali drogę zejścia z góry. Padający deszcz, mrok i opadłe liście znacznie utrudniały to zadanie, jednak funkcjonariusze bardzo szybko dotarli do karetki i przekazali nastolatkę pod opiekę ratowników medycznym. w ten sposób uratowali kolejne ludzkie życie.