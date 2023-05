Polskie truskawki. Kiedy zaczyna się sezon? Tak rozpoznasz truskawkę z Polski. Wszystko, co musisz wiedzieć o polskich truskawkach Maja Czech

Polska truskawka powinna mieć soczyście zieloną szypułkę. Powinna ona być sztywna i odstająca od owocu. Nie powinna być też nieproporcjonalnie duża.

Sezon truskawkowy coraz bliżej. To owoce, które bezpośrednio kojarzą się nam z wakacjami i beztroskim dzieciństwem. Najlepsze są oczywiście te, które zostały wyhodowane lokalnie. Jak przed kupnem upewnić się, że nie płacimy za truskawkę z importu? To wszystko, co musisz wiedzieć o polskich truskawkach!