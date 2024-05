Z Egiptu do Gdańska. Archeologiczna przygoda w Spichlerzu Błękitny Baranek Andrzej Kowalski

Już niedługo w Spichlerzu Błękitny Baranek przy ul. Chmielnej 53 w Gdańsku odbędzie się wydarzenie związane z ekspedycją archeologiczną w Egipcie. Będzie to okazja, aby spotkać się z jednym z uczestników badań w Berenike - Jakubem Mosiejczykiem. Opowie on o polskich badaniach na Pustyni Wschodniej oraz o niezwykłej architekturze grobowców starożytnego Egiptu. To wszystko juz 28 maja!