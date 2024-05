Kontrowersje wokół Magdaleny Adamowicz. Promocja książki czy kampania wyborcza?

"Smaki Pomorza" w trakcie kampanii

Zaczęło się niepozornie, bo od zapowiedzi promocji książki pod tytułem "Smaki Pomorza". Publikację ogłoszono na stronie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

- W najbliższych dniach w 16 filiach naszej biblioteki znajdziecie książki "Smaki Pomorza" — kulinarne przepisy regionalne zebrane przez Magdalenę Adamowicz. Wszystkie wyeksponowane egzemplarze będą do zabrania do domu. Kto pierwszy, ten lepszy - można było przeczytać na stronie biblioteki.

Wiele osób zwróciło uwagę na to, że akcja promocji książki podejrzanie zbiega się z czasem kampanii wyborczej do europarlamentu. To rodziło więc niewygodne pytania - czy instytucje publiczne powinny promować kandydatów? To w końcu może być postrzegane jako wykorzystanie publicznych pieniędzy do własnej kampanii i przy okazji ignorowanie limitu wydatków, jakie nałożone są na komitety wyborcze.