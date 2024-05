Splendor Gedanesis nadane. Wśród laureatów Marcin Grulkowski, Jerzy Snakowski i Nagrobki

Uroczysta gala miała miejsce w piątek, 24 maja w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Uczestniczyli w niej przedstawiciele środowisk artystycznych i twórczych z regionu oraz samorządu. Galę prowadziła aktorka Teatru Wybrzeże Małgorzata Brajner. Przemówienie wygłosiła natomiast prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz.

- Nastały czasy, kiedy nieustannie coś tracimy. Straciliśmy pokój, a przez to poczucie bezpieczeństwa. Straciliśmy pewność, że to, co widzimy i słyszymy jest prawdą. Na potęgę rozpadają się wnioski, upadają autorytety, dzieci chorują na depresję. Wy, ludzie kultury i mecenasi działań twórczych, jesteście dla mnie i, jak wierzę, dla wielu, antidotum na te wieczne utraty – mówiła Aleksandra Dulkiewicz. – Chcę w tym świątecznym dniu nam wszystkim zostawić do prywatnych rozważań pytanie o społeczną rolę kultury. Czy twórcy mają powinności wobec wspólnoty? A jeśli tak, to jakie? Dziękuję dziś wszystkim Państwu, którzy tworzycie kulturę, partycypujecie w niej i niesiecie ją dalej - dodała.