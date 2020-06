Zdjęcia rzepaku, w rzepaku, z rzepakiem. Internet zalewa w ostatnich dniach fala zdjęć z pól rzepaku. O co chodzi w tym trendzie? Jak w każdej z tego typu spontanicznych akcji, decydują dobra zabawa i dystans do siebie. Macie swoje zdjęcia? Piszcie na internet@dziennikbaltycki.pl. Dołączymy Wasze zdjęcia do naszej "żółtej" galerii.

Fotografują się panie, ale i panowie, a bywa, że i całe rodziny. Jedni decydują się na selfie, inni na zwykłe zdjęcia z gatunku tych dokumentujących piękno żółtych pól (w myśl zasady, że natura sie sama obroni), a inni idą jeszcze dalej, bo na ich zdjęciach podziwiać możemy efekty profesjonalnych fotografów.