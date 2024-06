Trwa 9 sezon „Kina na Szekspirowskim” – 26 czerwca film plenerowy: „Pamięć”.

„(…) Zastanawialiście się kiedyś nad wszystkimi wieczorami waszego życia, których nie potraficie sobie przypomnieć? Tak prozaicznymi, że mózg nie zadał sobie trudu, by je zarejestrować. Setki, może tysiące wieczorów rozpoczęło się i zakończyło, nie pozostawiając żadnego śladu w pamięci. Czy to was nie przeraża? A co, jeśli wasz umysł zapamiętuje te niewłaściwe wieczory?"

26 czerwca 2024 roku o godzinie 22:00, rozpocznie się seans filmu Michela Franco – „Pamięć”. Projekcja odbędzie się w ramach trwania 9 sezonu „Kina na Szekspirowskim” – najpiękniejszego kina plenerowego w Gdańsku. Cena biletów to 19-21 zł. Organizatorem 9 sezonu „Kina na Szekspirowskim: jest Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa. Warto wybrać się jutro do Gdańska i spędzić wieczór z ukochaną osobą, bądź z przyjaciółmi na ul. Wojciecha Bogusławskiego 1 w Gdańsku, w najpiękniejszym kinie plenerowym. Ciepły letni wieczór, sprzyja oglądaniu filmów w plenerze i jest świetna forma spędzania wolnego czasu tego lata w Trójmieście.

- Matthew Quick, fragment książki: „Wybacz mi, Leonardzie”.

Jak ważna jest nasza pamięć? Czy chcielibyśmy zapamiętać wszystkie dobre i złe chwile w naszym życiu i na zawsze zapisać je na Pen-drivie naszego umysły, aby nigdy nie przepadły, zaginęły, zostały zapomniane?

Film „Pamięć” przedstawia historię Saula i Sylvi. Oboje mają zupełnie inne podejście do zapamiętywania wydarzeń z przeszłości. Saul zmaga się z demencją i zrobiłby wszystko, aby móc zapamiętać jak najwięcej szczegółów ze swojej przeszłości – dla niego wspomnienia są bezcenne. Sylvia z kolei to kobieta po przejściach, pracowniczka społeczna, samotnie wychowująca córkę, z przeszłością nadużywania alkoholu, przez co teraz regularnie uczęszcza na spotkania AA. Nie ze wszystkiego w swoim życiu jest dumna i o wielu rzeczach wolałaby zapomnieć, dlatego wypracowała sobie system codziennej rutyny, która chroni ją przed nieustannie powracającymi wspomnieniami. Film Michela Franca „Pamięć” opowiada historię relacji między ludźmi, ich zmaganiami z życiem ich nastawieniem do samych siebie, ale przede wszystkim – jest to historia o miłości.