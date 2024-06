Ogłoszono "Perspektywy 2024". Politechnika Gdańska w pierwszej piątce najlepszych uczelni

Politechnika Gdańska w pierwszej piątce "Perspektyw"

Opublikowano 25. ranking "Perspektyw", w którym oceniano m.in. prestiż, pozycję absolwentów na rynku pracy, potencjał naukowy czy innowacyjność. W rankingu były cztery zestawienia:

Ranking Uczelni Akademickich;

Ranking Uczelni Niepublicznych;

Ranking Akademii Nauk Stosowanych i Publicznych Uczelni Zawodowych 2024;

Ranking Kierunków Studiów.

ZOBACZ TAKŻE: Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało rektora prywatnej gdańskiej uczelni. W tle setki tysięcy złotych

W najnowszym rankingu sukces może świętować Politechnika Gdańska, która znalazła się na 5. miejscu w zestawieniu uczelni akademickich. To awans o jedną pozycję w stosunku do 2023 roku. Awans zaliczył również Gdański Uniwersytet Medyczny, który wcześniej był na 9. miejscu, a teraz jest na 12. Uniwersytet Gdański bez zmian uplasował się na 16. pozycji, a dalej były także Uniwersytet Morski w Gdyni (miejsca 55-60), Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (miejsca 61-72). Uniwersytet Pomorski w Słupsku uplasował się na miejscach od 71. do 82.