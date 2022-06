Pomorze. Rozstrzygnięto przetarg na zakup nowego taboru o napędzie elektrycznym. Mieczysław Struk "Póki co kupujemy 2 sztuki"

25 maja br. otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na zakup 2 elektrycznych zespołów trakcyjnych z opcją zakupu 29 dodatkowych pojazdów o napędzie elektrycznym. W przetargu złożono dwie oferty: spółka Newag S.A. (cena brutto wykonania zamówienia to niecałe 70 mln zł) oraz spółka Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna (niecałe 105 mln zł.)

– Obie oferty są znacznie powyżej pierwotnych kosztorysów, co oczywiście nas martwi, ale to efekt rekordowej inflacji na którą nie mamy niestety wpływu — mówił w maju marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk. - Mimo to mam nadzieję, że przetarg uda się rozstrzygnąć pozytywnie, gdyż zakup tego taboru jest dla nas priorytetem. Obecny tabor, zwłaszcza w obszarze aglomeracji, wymaga pilnej wymiany, tymczasem ani PKP ani SKM Trójmiasto nie zrobiły w tej sprawie nic. Nie możemy dłużej czekać.