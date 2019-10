Premiera książki o Pawle Adamowiczu pt. "Gdańsk - Polska - Europa - Świat" w Amber Expo [zdjęcia]

W pierwszej części publikacji znalazł się podstawowy dokument programowy Kongresu wypracowany z udziałem Pawła Adamowicza . Kolejna część stanowi wybrane fragmenty dwóch książek autorstwa tragicznie zmarłego byłego prezydenta Gdańska, które zdaniem prof. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego , najbardziej nawiązują do profilu Kongresu oraz wypowiedzi osób, które odniosły się do tez i myśli zawartych w tych książkach. O jego osobie i działalności napisali m.in. Aleksander Hall, Ewa Łętowska, Maria Poprzęcka, Kuba Sienkiewicz i Roman Nowosielski .

Ostania część to trzy teksty programowe, odnoszące się do trzech głównych osi Kongresu.

Przyszłoroczny kongres odbędzie się pod hasłem "Solidarni w rozwoju: Gdańsk - Polska - Europa - Świat".

- W Gdańsku mówimy, że solidarność to nie tylko historia, że solidarność to coś, czym należy żyć na co dzień - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz. - Ale jak to zrobić i jak stawiane pytania należy rozwiązywać? Wydawało nam się, że najlepszym pomysłem jest zaproszenie do takiego spotkania.

Forma tego wydarzenia będzie korespondowała z Open Eyes Economy Summit, tj międzynarodowym kongresem, który od 2016 organizowany jest w Krakowie. To rodzaj współczesnej agory, która gromadzi wszystkich tych, którzy są otwarci na dialog. Będzie to świetna okazja, by zetknąć się z najważniejszymi trendami we współczesnej myśli ekonomicznej i społecznej.