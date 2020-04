Prezydenci największych miast na wspólnej konferencji: MEN nie wydaje jasnych poleceń. Mamy parę dni, by zabezpieczyć opiekę w placówkach

Wszystko wskazuje na to, że od 4 maja powinniśmy zapewnić opiekę najmłodszym dzieciom w żłobkach, przedszkolach oraz szkołach, w klasach I-III. Nie ma co do tego jasności, MEN nie wydaje jasnych poleceń, a my mamy parę dni na to, żeby zabezpieczyć opiekę w placówkach, nie wiedząc jakie zabezpieczenie sanitarne należy przygotować. Pogłoski są takie, że te placówki mają być dostępne dla dzieci rodziców pracujących, że nie będzie dla nich zasiłków opiekuńczych oraz że jedno dziecko ma się mieścić na 15 mkw. To oznacza, że w jednej klasie, w niektórych szkołach będzie mogło przebywać 2-3 dzieci. To są tematy, która są ważne dla Polek i Polaków, a nie przepychanie się na anonimowe pisma w sprawie w sprawie wyborów.